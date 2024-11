All’Allianz Stadium la finale della ‘Kings World Cup Nations’

agenzia

Cirio e Lo Russo 'siamo boomer, ma al passo con i tempi'

TORINO, 18 NOV – La finale della Kings World Cup Nations si disputerà a Torino, il teatro sarà l’Allianz Stadium ed è fissata per il 12 gennaio 2025: l’annuncio è arrivato durante la presentazione della Kings League Italia, il torneo di calcio a sette ideato dall’ex giocatore Gerard Piqué. “Il nostro segreto è diventare centrali per gli eventi sportivi – il commento del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dal palco allestito al Set Scalo Eventi Torino, in strada della Continassa – oltre a cogliere le cose che cambiano: dobbiamo stare al passo con i tempi, quando Piqué ci ha fatto la proposta abbiamo subito accettato”. “Io e Alberto (Cirio, ndr) siamo un po’ boomer, ma abbiamo accolto la proposta di questo straordinario evento – ha detto Stefano Lo Russo, sindaco di Torino – ed è un grande momento per tutta la città. Italia campione del mondo della Kings? Sarebbe bello, i nostri campioni possono farcela”. I biglietti per la finale del 12 gennaio 2025 sono già in vendita sul sito di Ticketone, si parte da 14 euro del secondo anello in Tribuna Nord ai 60 euro del primo anello della Tribuna Ovest.

