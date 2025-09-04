Allarme a macchina S.Rosa: fermi poche ore prima cerimonia

agenzia

Cittadini turchi erano in un B vicino al santuario

ROMA, 04 SET – I due cittadini turchi arrestati ieri sera hanno 31 e 21 anni. Sono stati fermati in B&B a pochi metri del Santuario di Santa Rosa, attorno alle 18 dunque poche ore prima del trasporto della macchina, la tradizionale cerimonia per le vie di Viterbo col trasporto del baldacchino dedicato alla patrona della città alto trenta metri.

