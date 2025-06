Allarme Confcommercio, nel settore mancano 260mila lavoratori

agenzia

Dato in crescita, +4% sul 2024. 'Vera e propria emergenza'

ROMA, 11 GIU – L’occupazione è “ai massimi”, ma è “difficile reperire” manodopera qualificata nel terziario. E’ l’allarme di Confcommercio secondo cui nel 2025 commercio, ristorazione e alloggio non riusciranno a trovare circa 260mila lavoratori. Dato in crescita rispetto al 2024 (+4%): “una vera e propria emergenza, perché rischia di frenare la crescita economica dei settori considerati e del prodotto lordo dell’intero sistema italiano”. Tra le figure professionali più difficili da reperire commessi professionali, macellai, gastronomi, camerieri di sala, barman, cuochi/pizzaioli, gelatai, camerieri, addetti alla pulizia e al riassetto delle camere. “Colmare la distanza tra domanda e offerta di lavoro non è solo urgente, è fondamentale per la crescita del Paese”, commenta il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che invoca “politiche mirate per far crescere il tasso di occupazione dei giovani e delle donne”. E sottolinea: “È intollerabile lasciare in panchina la parte migliore e più innovativa della nostra forza lavoro”. “Sul versante del capitale umano – indica Sangalli -, rilanciamo l’esigenza di agire su quattro fondamentali assi d’intervento: demografia e politiche per la famiglia; cura delle competenze; valenza erga omnes della contrattazione collettiva realmente rappresentativa; programmazione di adeguati flussi di lavoratori immigrati”.

