Allarme Copernicus, il 2024 sará l’anno piú caldo di sempre

ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 sará quasi certamente l’anno piú caldo e il primo sopra 1.5°C. E’ quanto rende noto il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S). “Dopo 10 mesi dall’inizio del 2024, é ormai praticamente certo che il questo sará l’anno piú caldo mai registrato e il primo anno con piú di 1.5ºC al di sopra dei livelli preindustriali, secondo il dataset ERA5 – afferma Samantha Burgess, Vicedirettore del Copernicus Climate Change Service (C3S) -. Questo segna una nuova pietra miliare nei record di temperatura globale e dovrebbe servire da catalizzatore per aumentare le ambizioni della prossima Conferenza sui cambiamenti climatici, la COP29”. Nello specifico, Copernicus fa sapere che “la temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (novembre 2023 – ottobre 2024) é stata di 0.74°C al di sopra della media tra il 1991 e il 2020 e di 1.62°C al di sopra della media preindustriale compresa tra il 1850 e il 1900. L’anomalia media della temperatura globale per i primi 10 mesi del 2024 (da gennaio a ottobre) é di 0.71°C al di sopra della media tra il 1991 e il 2020, la piú alta mai registrata per questo periodo e 0.16°C piú calda rispetto allo stesso periodo del 2023. È ormai praticamente certo che il 2024 sará l’anno piú caldo mai registrato”. Secondo lo studio “l’anomalia della temperatura media per il resto del 2024 dovrebbe scendere quasi a zero perchê il 2024 non sia l’anno piú caldo. Dato che il 2023 é stato di 1.48°C al di sopra del livello preindustriale secondo l’ERA5, é altrettanto praticamente certo che la temperatura annuale per il 2024 secondo l’ERA5 sará di oltre 1.5°C al di sopra del livello preindustriale, e probabilmente di oltre 1.55°C”. – foto ufficio stampa Copernicus – (ITALPRESS). fsc/com 07-Nov-24 12:36

