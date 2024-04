Allarme Fbi, ‘possibili attacchi in Usa stile Mosca’

agenzia

Wray al Congresso: 'Ci sono elevati rischi alla sicurezza'

NEW YORK, 11 APR – Ci sono “elevati” rischi alla sicurezza: il timore è quello di potenziali attacchi negli Stati Uniti simili a quello al Crocus City Hall di Mosca. Lo afferma il direttore dell’Fbi Christopher Wray in un’audizione al Congresso, secondo le anticipazioni diffuse del suo intervento. “Guardando indietro alla mia carriera, mi è difficile pensare a un periodo in cui le minacce alla sicurezza pubblica e alla sicurezza nazionale erano così elevate allo stesso momento”, spiega Wray.

