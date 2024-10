Allarme Fmi, debito pubblico globale sale al 93% del Pil

agenzia

Supererà 100.000 miliardi dollari, 'ritardare azione pericoloso'

NEW YORK, 15 OTT – Il debito pubblico globale è “molto elevato” e dovrebbe superare quest’anno i 100.000 miliardi di dollari, attestandosi al 93% del Pil. Entro la fine del decennio dovrebbe avvicinarsi al 100% del Pil. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale in uno dei capitoli analitici del Fiscal Monitor, che sarà presentato la prossima settimana. “Anche se il debito è atteso stabilizzarsi o calare in due terzi dei paesi, resterà sopra i livelli previsti prima della pandemia”, osserva il Fmi invitando i paesi a intervenire perché “ritardare” un’azione sarebbe “costoso”.

