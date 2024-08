Alle 20.07 locali ultimatum per X in Brasile

agenzia

Lula ha comunicato le sue altre reti sociali in caso di chiusura

BRASILIA, 29 AGO – Alle 20 h07 ora brasiliana scade l’ultimatum dato dal giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes a X. Se per quell’ora il social network di Elon Musk non avrà nominato i suoi rappresentanti legali in Brasile, X potrebbe essere bloccato in tutto il paese come aveva minacciato ieri il giudice de Moraes. Intanto sul suo profilo ufficiale di X il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha indicato tutte le sue altre reti sociali sociali su cui può essere seguito. Sono Bluesky, Instagram, Whatsapp, Threads, Facebook e Tik Tok.

