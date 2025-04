‘Alleanza delle mafie’, Dda Milano chiede processo per 143

agenzia

La richiesta di rinvio a giudizio dopo la maxi inchiesta 'Hydra'

MILANO, 04 APR – Il procuratore di Milano Marcello Viola e i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno chiesto il processo per 143 persone, dopo la chiusura della maxi inchiesta “Hydra”, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo, su una presunta “alleanza” tra esponenti di cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta, in Lombardia. Secondo i pm della Dda milanese, “i vertici di ciascuna delle tre componenti mafiose” avrebbero contribuito a creare un “sistema mafioso lombardo”. Tra gli indagati per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio, che dovrà essere vagliato da un gup in una maxi udienza, anche Paolo Aurelio Errante Parrino, in carcere dal 28 gennaio scorso e legato al mandamento di Castelvetrano (Trapani), quello di Matteo Messina Denaro. Il gip Tommaso Perna nell’ottobre del 2023 aveva rigettato 142 istanze di misura cautelare su 153, disponendo undici arresti e bocciando, in pratica, l’accusa di associazione mafiosa come “consorzio” delle tre mafie. Il Riesame, poi, più o meno un anno dopo, aveva invece dato ragione ai pm e riconosciuto l’associazione mafiosa, disponendo il carcere per 41 indagati. Poi, dopo la conferma anche della Cassazione sulle misure cautelari, sono stati eseguiti i numerosi arresti. Nel frattempo, nei mesi scorsi sono state anche rafforzate le misure di tutela nelle scorte del procuratore Viola e della pm Cerreti per minacce ricevute e legate proprio all’inchiesta “Hydra”. Il caso “Hydra” aveva anche creato uno scontro tra pm e ufficio gip, a seguito della bocciatura due anni fa dei numerosi arresti richiesti. Il Riesame e la Cassazione avevano riconosciuto, poi, che in Lombardia negli ultimi anni è esistita, sia dal punto di vista ‘militare’ con le attività più classiche, come estorsioni e traffici di droga, sia con le infiltrazioni finanziarie, una nuova e unica associazione mafiosa composta da presunti affiliati alle tre mafie, Cosa Nostra, camorra e ‘ndrangheta, con una sorta di patto, alleanza, come in un consorzio, per affari in comune.

