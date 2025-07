Allegri ‘al Milan non potevo dire no, amo questa squadra’

agenzia

Rossoneri arrivati a Perth, vogliamo tornare in Champions

MILANO, 28 LUG – “Sono tornato al Milan dopo 15 anni e sono contento di essere qua. Per noi sarà una stagione importante e vogliamo tornare in Champions League. Il Milan è uno dei club più importanti al mondo e deve giocare la Champions. Quando indossi questa maglia senti la responsabilità di rappresentare una delle società storiche e devi sempre dare il massimo”. Così Massimiliano Allegri all’arrivo del Milan a Perth, in Australia, dove il 31 luglio chiuderà la tournee estiva dei rossoneri con una amichevole contro la squadra locale del Perth Glory. “Il riposo fa bene – dice a Eurosport in merito all’anno sabbatico dopo l’addio alla Juventus – ma avevo voglia di tornare ad allenare. Ho scelto il Milan perché amo questa squadra e non potevo dire di no. Faccio questo lavoro con passione e abnegazione e sono convinto che tutti insieme raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA