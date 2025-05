agenzia

Tecnico torna in rossonero dopo undici anni

MILANO, 29 MAG – Massimiliano Allegri ha firmato con il Milan. Sarà lui il tecnico rossonero che dovrà rilanciare la squadra nella prossima stagione. Il tecnico toscano ha firmato un biennale da circa 5 milioni di euro con opzione per il terzo anno. Ora è attesa solo l’ufficialità da parte del club rossonero. Per Allegri è un ritorno in casa Milan dopo undici anni.

