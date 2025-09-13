Allegri, il Milan ha la rosa giusta per questa stagione

agenzia

Rabiot titolare? Valuto, Gimenez ha gol nelle gambe

MILANO, 13 SET – “La rosa ha il numero giusto per affrontare questa stagione. Diciannove giocatori di movimento più giocatori dell’Under 23 che possono crescere. Ho un gruppo di ragazzi che ha voglia di lavorare e ha senso di responsabilità verso la maglia”: lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Bologna. Domani a San Siro potrebbe partire titolare Adrian Rabiot. “Devo valutare tra oggi e domani mattina la situazione di quelli che sono rientrati dalle nazionali. Avendo Nkunku a mezzo servizio. Sono contento di quello che ha fatto Gimenez in nazinale: è bravo, ha i gol nelle gambe. È arrivato a gennaio l’anno scorso e i primi sei mesi, soprattutto entrando a metà stagione, c’è un momento di adattamento. Credo che Gimenez quest’anno possa fare un’ottima stagione”, assicura l’allenatore.

