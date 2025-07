Allerta a Hong Kong in attesa del tifone Wipha

agenzia

Chiuse le scuole, sospesi 500 voli

HONG KONG, 20 LUG – Le autorità di Hong Kong hanno emesso un’allerta per vento da uragano, il livello più alto, mentre il tifone Wipha si avvicina alla costa meridionale cinese, costringendo il governo a chiudere le scuole e cancellare circa 500 voli. Wipha si trovava a circa 60 chilometri a sud-est di Hong Kong intorno alle 10:00 ora locale (le 4 in Italia) e continua a rafforzarsi mentre si avvicina alla costa della provincia meridionale cinese del Guangdong, ha dichiarato l’Osservatorio Meteorologico di Hong Kong. L’osservatorio ha innalzato l’allerta al livello massimo, T10, indicando che sono previsti “venti da uragano” con “velocità medie di 118 chilometri orari o più”. Anche le province cinesi di Hainan e Guangdong sono state messe in stato di allerta, secondo l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua. Un rappresentante dell’Autorità aeroportuale di Hong Kong ha dichiarato domenica che circa 500 voli sono stati cancellati a causa del maltempo, mentre si prevede che altri 400 decolleranno o atterreranno in ritardo nel corso della giornata. Più di 200 persone hanno cercato rifugio nei centri di accoglienza temporanea gestiti dal governo. I media locali hanno riferito che grandi onde sono state osservate al largo di Heng Fa Chuen, un’area residenziale nella parte orientale dell’isola di Hong Kong. Le autorità hanno chiuso le scuole e i treni stanno circolando con corse ridotte. Hong Kong ha alzato il livello di allerta a T10 per l’ultima volta nel 2023 per il super tifone Saola. Due persone sono state dichiarate disperse nelle Filippine dopo il tifone Wipha, secondo le autorità locali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA