Allerta arancione per il maltempo in Sicilia

agenzia

Protezione Civile, allerta gialla anche in Sardegna e Calabria

ROMA, 10 NOV – Allerta arancione per il maltempo della Protezione Civile in Sicilia per piogge e temporali, con attenzione anche in Sardegna e Calabria. L’area di instabilità presente, già da diversi giorni, tra le due isole maggiori, nel corso delle prossime ore subirà un’ulteriore recrudescenza, con lo sviluppo di sistemi temporaleschi che, a partire dalle aree di mare, tenderanno ad interessare le citate isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal pomeriggio/sera di oggi precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 11 novembre, allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico sul settore costiero nord-orientale della Sicilia. Valutata, inoltre, allerta gialla sul versante orientale della Sardegna, sugli estremi settori meridionali della Calabria e sul restante territorio della Sicilia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA