Da Aviano a Sigonella aumentata la sicurezza per i militari

ROMA, 22 GIU – È allerta massima nelle basi americane in Italia dopo l’attacco statunitense in Iran della notte scorsa. Da Aviano a Sigonella, secondo quanto si apprende, l’attenzione è massima. Rafforzati i dispositivi messi in campo per garantire la sicurezza dei militari.

