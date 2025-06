Allerta per il caldo torrido in Sardegna, previsti 41 gradi

agenzia

Avviso della Protezione civile fino lunedì 30 giugno

CAGLIARI, 28 GIU – La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta per le alte temperature in Sardegna. Sono infatti attese punte di 40-41 gradi dapprima sui settori occidentali in estensione lunedì 30 ai settori orientali dell’Isola. Non andrà meglio nelle ore serali e notturne: le previsioni indicano temperature minime diffusamente superiori ai 20 gradi in tutta la regione. L’avviso di allerta scatterà dal pomeriggio di domenica 29 e durerà fino alle 18 di lunedì 30.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA