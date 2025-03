Allerta rossa maltempo Firenze, Prato, Pistoia e Pisa

agenzia

Regione: 'Sorvegliato speciale è l'Arno'

FIRENZE, 14 MAR – L’allerta meteo in corso per rischio idraulico sale di livello e diventa ‘rossa’ per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. La decisione, si spiega dalla Regione, è stata presa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale a seguito della riunione dell’unità di crisi. “L’allerta rossa entrerà ufficialmente in vigore dalle ore 12 di oggi – si spiega -, ma la popolazione è invitata alla massima prudenza e a limitare i propri spostamenti fin da subito. Il sorvegliato speciale di queste ore è il fiume Arno”.

