All’Hellas Verona arriva l’attaccante danese Tengstedt

In prestito con diritto di riscatto dal Benfica

VERONA, 09 AGO – L’attaccante danese Casper Tengstedt, 24 anni, arriva all’Hellas Verona dal Benfica in prestito con diritto di opzione. Nato a Viborg, nel nord della Danimarca, Tengstedt inizia la propria carriera nelle giovanili del Midtjylland, dove milita dal 2015 al 2019 prima di essere ceduto in prestito al Norimberga II, squadra con la quale esordisce il 7 settembre 2019 nella quarta divisione tedesca. Nella stagione 2020/21 viene ceduto in prestito all’Horsens, con cui debutta il 13 settembre nella massima serie danese. All’inizio della stagione successiva, in NordicBet Liga, serie cadetta danese, viene acquistato a titolo definitivo e diventa il perno dell’attacco, segnando 15 reti in 29 partite, che permettono all’Horsens l’immediata promozione in massima serie. Il Rosenborg ne ufficializza l’acquisto l’11 agosto 2022. Il terzo posto finale in Norvegia, ottenuto anche grazie alle sue 15 reti segnate in 14 partite, vale l’accesso al secondo turno di qualificazione alla Conference League. Il 12 gennaio 2023 viene ingaggiato dal Benfica, con il quale vince campionato portoghese e Supercoppa, realizzando 4 gol e 7 assist in 31 presenze nella stagione 2023/24, debuttando il 20 settembre 2023 in Champions League. Tengstedt ha vestito la maglia della Danimarca in Under 17, Under 19 e Under 21.

