Alluvione: Corrado (Pd), ‘Bignami vergognoso, dopo il nulla arrivano ricatti’

Roma, 6 giu. “Sono vergognose, inaccettabili e antidemocratiche le parole del viceministro Bignami. La destra disonora il proprio ruolo istituzionale, brandendo il potere come una clava, invece di fare il proprio dovere, rispetto a chi ha subito danni incalcolabili e attende risposte da oltre un anno”. Lo dichiara Annalisa Corrado responsabile Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030 nella segreteria nazionale Pd.

“Dopo le passerelle alle quali non è seguito nulla di nulla, adesso una scandalosa mancetta a ridosso delle elezioni si trasforma in un ricatto. A quando le liste dei cittadini e delle cittadine degni dei servizi pubblici, in base alla appartenenza partitica? Per la presidente del Consiglio va tutto bene?”.

