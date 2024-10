Alluvione, fine dell’emergenza a Traversara

agenzia

Sono state revocate le ordinanze di evacuazione

RAVENNA, 05 OTT – Una volta chiusa nel tardo pomeriggio di ieri la falla che si era aperta nell’argine del fiume Lamone a Traversara di Bagnacavallo, nel Ravennate, a seguito della nuova ondata di maltempo di giovedì, sono subito ripartiti i lavori del cantiere per il ripristino del punto di rottura. La stabilità della situazione nell’area di Traversara, fa sapere il Comune, la prevista assenza a breve di fenomeni meteorologici di rilievo, come indicato anche dall’agenzia regionale di protezione civile, hanno portato alla revoca delle ordinanze di evacuazione emanate nei giorni scorsi. Resta in vigore soltanto la zona rossa nel perimetro di via Torri maggiormente colpito dai danni dell’alluvione del 19 settembre. È stato perciò chiuso il centro di accoglienza che era stato allestito al Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo. Nel fine settimana in supporto alla popolazione, saranno presenti in particolare i volontari del gruppo comunale di protezione civile di Bagnacavallo. Da lunedì sarà inoltre possibile presentare domanda per il contributo di autonoma sistemazione (Cas): spetta alle persone che hanno dovuto lasciare la loro abitazione principale a seguito dell’alluvione e hanno provveduto autonomamente a una sistemazione temporanea alternativa. La domanda va presentata in forma cartacea all’urp del Comune di Bagnacavallo entro il 31 ottobre.

