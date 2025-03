Alluvione in Argentina, sale a 13 il bilancio delle vittime

agenzia

Ministra della Sicurezza: 'Ci sono due dispersi'

BUENOS AIRES, 08 MAR – E’ aumentato ad almeno 13 morti e due dispersi il bilancio delle piogge torrenziali in Argentina, che da venerdì mattina colpiscono la città portuale di Bahia Blanca, circa 600 chilometri a sud-ovest di Buenos Aires. La ministra della Sicurezza nazionale, Patricia Bullrich, ha dichiarato in un’intervista alla stazione radio locale Radio Mitre che Bahia Blanca è “una città distrutta”, mentre il consiglio comunale non esclude altre vittime. Bullrich ha annunciato inoltre che sono in corso le ricerche di due ragazze “travolte dalle acque”. Secondo i media nazionali, si tratta di due sorelle, di uno e quattro anni.

