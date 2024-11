Alluvione Spagna, “in parcheggio Valencia solo auto vuote”. Nuova allerta meteo

agenzia

Mentre la situazione meteo in Spagna e in particolare nella regione di Valencia – dove continua a piovere – preoccupa ancora, una notizia rassicurante arriva dai vigili del fuoco che sono intervenuti nel parcheggio del centro commerciale Bonaire ad Aldaia. “Non sono stati trovati cadaveri” e “sono tutte vuote” le auto ispezionate, hanno affermato a ‘El Paìs’.

”Da ieri pomeriggio siamo riusciti a entrare con canoe, barche, droni e a piedi”, ha spiegato uno dei vigili del fuoco. I soccorritori parlano di decine di auto, 50 o 60, ben lontane dalle centinaia di cui si parlava sui social. ”Ieri abbiamo percorso tutto il parcheggio e per fortuna non abbiamo trovato nessun corpo”, ha spiegato. L’acqua in questo momento è alta fino alle ginocchia.

Quanto ai dispersi non è possibile “fornire un numero davvero attendibile”, ha chiarito stamani il ministro degli Interni, Fernando Grande-Marlaska. In un’intervista a a Tve ha però ribadito che i decessi confermati sono 217.

“Per molte circostanze non possiamo fornire un numero veramente attendibile – ha affermato parlando dei dispersi – In primo luogo ci sono denunce, poi ci sono comunicazioni secondo cui non è stato possibile mettersi in contatto con alcune persone, quindi determinare il numero delle persone scomparse non è facile e pertanto è meglio non precisarlo, non fissare un numero”.

Intanto l’allerta arancione persiste nella Comunità Valenciana e in Catalogna: sono previste infatti abbondanti piogge. “Pericolo notevole questo lunedì mattina nelle zone costiere e immediatamente vicine alla costa della Catalogna: si registrano piogge molto intense che potrebbero protrarsi per gran parte della mattinata”, si legge in un post su X dell’Agenzia meteorologica spagnola Aemet.

In Catalogna e nelle provincia di Castellon sono attesi 50 litri di pioggia per metro quadrato in un’ora, forti temporali e il rischio di grandine. Anche le province di Aragona ed Estremadura sono sotto allerta precipitazioni, con livello di rischio giallo.

I camion da e per Valencia e la sua area metropolitana possono circolare solo di notte, tra le 22.00 e le 7.00 del mattino. Tuttavia, i trasporti di beni di prima necessità sono esclusi da questa restrizione. Il Comune di Valencia ha annunciato la sospensione delle lezioni in tutte le scuole per tutto il giorno a causa delle piogge e per le restrizioni alla mobilità decretate dalla Generalitat per facilitare il lavoro dei servizi di emergenza.

La ministra della Salute, Monica Garcia, ha riferito che il suo dicastero tiene riunioni quotidiane per affrontare la sorveglianza, la prevenzione e il controllo dei rischi per la salute pubblica, temi sui quali, a suo dire, cinque gruppi stanno lavorando in coordinamento. In un messaggio su X, la ministra ha spiegato che diverse équipe stanno lavorando sui protocolli necessari per la diagnosi e la rilevazione precoce e che il Centro di coordinamento degli allarmi e delle emergenze sanitarie (CCAES) e l’Istituto di salute Carlos III sono stati mobilitati in previsione dei problemi di salute pubblica che potrebbero derivare dalla catastrofe causata dalla Dana.