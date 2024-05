Alluvioni nel sud del Brasile, cavallo bloccato sopra un tetto

agenzia

La moglie di Lula mobilita l'Esercito per salvare l'animale

SAN PAOLO, 09 MAG – Squadre di soccorso del Rio Grande do Sul – lo Stato del Brasile meridionale colpito da vaste inondazioni che hanno causato finora oltre 100 morti – si sono mobilitate per salvare un cavallo rimasto incagliato sul tetto di una casa a Canoas, nella regione metropolitana del capoluogo, Porto Alegre. Sul suo profilo X, la ‘first lady’ Rosangela ‘Janja’ Silva ha detto di aver sensibilizzato sul caso il comandante delle operazioni dell’Esercito nella regione, generale Hertz Pires do Nascimento. “Ha già mobilitato delle squadre per localizzare e salvare il cavallo a Canoas. Ci saranno anche i veterinari dell’Esercito. Speriamo che ‘Caramelo’ sia sopravvissuto alla notte”, ha scritto Janja, che insieme al marito, il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, ha già adottato un cane salvato dalle acque e a cui ha dato il nome di ‘Speranza’.

