Almasri: Ascani, ‘doverose spiegazioni del governo su ‘sicurezza nazionale”

Roma, 29 gen. “Non è delle vicende giudiziarie che i partiti devono discutere, alimentando attacchi alla magistratura e teorie surreali del complotto. Il tema centrale nella questione Almasri è il significato dell’espressione ‘sicurezza nazionale’ utilizzata dalla presidente del Consiglio nel video che ha registrato ieri”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo questa mattina ad Agorà su Rai3.