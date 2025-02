Almasri: Avs in Ue ottiene plenaria su vicenda libico

agenzia

Roma, 7 feb. “Oggi l’intera delegazione di Alleanza Verdi Sinistra al Parlamento Europeo ha presentato un’interrogazione scritta alla Commissione Ue per denunciare il ruolo del governo italiano nella liberazione di Osama Najim Almasri, capo della polizia giudiziaria libica, su cui pende un mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e torture”. Si legge in una nota.

“In particolare, è stato chiesto se la Commissione Ue ritenga che questa azione sia compatibile con i valori dell’Unione Europea e con gli obblighi giuridici assunti dagli Stati membri. Inoltre, sempre su proposta di Avs, la prossima settimana il Parlamento europeo discuterà della difesa del ruolo della Corte Penale Internazionale, umiliata dal Governo italiano con lo scandalo Almasri e sotto il vergognoso attacco di Trump e Netanyahu”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA