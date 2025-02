Almasri: Bonaccini, ‘Meloni perchè scappa da Parlamento? Male non fare, paura non avere’

agenzia

Roma, 31 gen. “Non capisco quale ragione abbia Meloni, che è già molto forte, di reagire in questo modo. Male non fare, paura non avere. Che bisogno ha di spettacolizzare e fare vittima quando il magistrato ha il diritto di indagare quando c’è qualcosa da appurare. Sarebbe il caso che Meloni andasse in Parlamento, invece di scappare, a rispondere sul caso. Sta succedendo qualcosa di clamoroso”. Così Stefano Bonaccini a Tagadà su La7.

