Almasri: Bonelli, ‘Bartolozzi vero ministro giustizia, governo ha ceduto a ricatto libico’

Roma, 6 ago. “Giusy Bartolozzi è il vero ministro della Giustizia. Nordio è solo una comparsa: è lei che costruisce le strategie politiche, e Nordio si limita a prenderne atto. Ma a saltare sarà proprio lei, Giusy Bartolozzi, colei che invitava i dirigenti del ministero della Giustizia a comunicare su Signal, che secondo le procure di tutta Italia, è l’app di messaggistica più utilizzata dalla criminalità organizzata”. Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“C’è da chiedersi cosa avesse da temere Bartolozzi nel non utilizzare i canali ufficiali del governo per comunicare. È evidente che anche loro sapevano che non tutto era trasparente nell’azione che stavano seguendo sul caso Almasri. Piantedosi e Nordio hanno mentito al Parlamento quando sono venuti in Aula a riferire su Almasri. Meloni la faccia non ce l’ha messa e non venne a riferire in parlamento e mandò Piantedosi e Nordio a fare una figura impietosa e oggi, ancora una volta, fa la vittima. Vittima di cosa, se hanno liberato un assassino, uno stupratore – anche di minori – e un torturatore?”.