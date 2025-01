Almasri: Bonelli, ‘Meloni attacca giudici per coprire nefandezza rimpatrio libico’

agenzia

Roma, 30 gen. “Le parole della presidente Meloni sul caso Almasri sono inaccettabili. Invece di assumersi la responsabilità politica di aver liberato un criminale accusato di torture, stupri e omicidi, prova a scaricare la colpa sulla magistratura, accusando il procuratore Lo Voi di un presunto ‘atto voluto’. È un attacco gravissimo all’indipendenza della giustizia e un goffo tentativo di insabbiare le colpe del governo”. Così Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs.

“La realtà è ben diversa: Meloni e Nordio mentono agli italiani. Il procuratore ha agito secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989, che impone di trasmettere gli atti entro quindici giorni senza possibilità di discrezionalità. L’atto era dovuto, non voluto. È un fatto giuridico, non un’opinione. Questo governo mente pur di coprire le proprie responsabilità. Meloni attacca i giudici per coprire la nefandezza compiuta: la liberazione di un criminale ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Nel mandato di arresto emesso dalla CPI si descrive un quadro agghiacciante: detenuti torturati, stupri sistematici su donne e bambini, omicidi di massa nel carcere di Mittiga a Tripoli. Almasri non solo ha ordinato questi crimini, ma vi ha preso parte personalmente”.