Almasri: Bonelli, ‘scudo per Bartolozzi? E’ governo degli ‘Untouchables”

agenzia

Roma, 7 ago. “La dichiarazione del ministro Nordio è il preludio a una norma per garantire l’immunità al capo di gabinetto Bartolozzi. Nordio afferma che Bartolozzi ha agito per suo conto, in tutto e per tutto, prefigurando così l’estensione forzata della legge 219/89 anche alla sua capo di gabinetto. Domando a Nordio: è stato forse lui a suggerire ai dirigenti del ministero di comunicare tramite l’app di messaggistica Signal, utilizzata anche dai criminali per evitare di essere intercettati?”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.