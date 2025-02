Almasri: Borghi (Iv), ‘informativa ministri successo opposizioni unite’

agenzia

Roma, 4 feb. “È sotto gli occhi di tutti è che la motivazione con la quale i Ministri si erano negati la scorsa settimana è del tutto farlocca, non stava né in cielo né in terra e evidentemente il fatto che oggi con ritardo i due Ministri interessati vengano a fare un’informativa è certamente il successo dell’opposizione tutta unita e compatta ma è anche la dimostrazione che le motivazioni che loro hanno adotto non sono motivazioni reali e domani naturalmente entreremo nel merito della questione”. Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama.