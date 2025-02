Almasri: Boschi, ‘Meloni scappa e si nasconde dietro segreto Pulcinella’

agenzia

Roma, 5 feb. “Giorgia Meloni non è venuta, perché il coraggio della presidente del Consiglio finisce quando c’è da confrontarsi con qualcuno: lei è coraggiosissima quando è sola, ma scappa dal Parlamento, fugge dal confronto e si nasconde dietro il segreto, solo che non c’è segreto istruttorio, non c’è segreto di Stato, c’è solo il segreto di Pulcinella”. Lo ha affermato Maria Elena Boschi, di Italia viva, intervenendo alla Camera nel dibattito dopo l’informativa dei ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi.