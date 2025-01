Almasri: Boschi, ‘ministri fuggono da Parlamento e da responsabilità’

agenzia

Roma, 28 gen. “Il governo sempre più in imbarazzo, usa ogni scusa per non fare chiarezza sul suo operato nella vicenda Almasri. Se non c’è nulla da nascondere perché usano la vicenda giudiziaria per fuggire dal Parlamento e non rispondono delle proprie responsabilità politiche di fronte ai cittadini?”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi a tg2 Post commenta la notizia della cancellazione delle informative dei ministri Nordio e Piantedosi.

