Almasri: Ciriani, ‘governo non scappa, ministri in grado di garantire massima informazione’

Roma, 4 feb “Il governo non scappa dal Parlamento”. Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della capigruppo di Montecitorio. “Avevamo già dato la disponibilità a riferire ma avevamo chiesto una piccola sospensione per approfondire una questione importante, non c’era nessuna volontà dilatoria ma di rispondere al Parlamento”, ha aggiunto Ciriani a proposito dell’informativa sul caso Almasri.