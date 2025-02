agenzia

Roma, 10 feb. “Giorgia Meloni dovrebbe metterci la faccia e spiegare a tutti gli italiani cosa realmente è successo. Non ha avuto il mandato dagli italiani di calpestare la giustizia internazionale e fare dell’Italia un territorio in cui possono scorrazzare liberamente criminali”. Lo dice Giuseppe Conte in un’intervista al Tg3.

