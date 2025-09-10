Almasri: Dori, ‘la questione Bortolozzi non esiste in Giunta’**

agenzia

Roma, 10 set “I lavori sulla richiesta di autorizzazione per i ministri Nordio e Piantedosi e per il sottosegretario Mantovano proseguono come già programmato la scorsa settimana. Oggi il relatore Gianassi ha illustrato la relazione introduttiva. Alcuni membri di maggioranza hanno posto la questione relativa alla dottoressa Giusi Bartolozzi. Tuttavia, ad oggi la questione non esiste in questo organismo parlamentare”. Lo ha detto il presidente della Giunta per le autorizzazioni Devis Dori subito dopo l’Ufficio di presidenza di oggi.