Almasri: Dori, ‘Mantovano in giunta perchè c’è Nordio’

Roma, 8 ago. “In relazione a commenti o domande che mi vengono rivolti, tengo a precisare una questione procedurale molto importante: la posizione del sottosegretario Mantovano si è trovata all’esame del Tribunale dei Ministri e poi della Giunta delle autorizzazioni solo e soltanto in quanto legata a quella del Ministro Nordio – se fosse stato presente nel caso solo Piantedosi, ministro non parlamentare, sarebbe intervenuta la Giunta del Senato”. Così il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera Devis Dori.