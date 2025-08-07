Almasri: Dori (pres. Giunta autorizzazioni), ‘accesso atti a tutti i deputati’**

agenzia

Roma, 7 ago “Sto depositando una proposta di modifica dell’articolo 18-bis del regolamento della Camera per rendere accessibile a tutti i deputati, quindi non solo ai membri della Giunta per le autorizzazioni, la visione di tutti i documenti relativi ai casi in esame in Giunta autorizzazioni”. Lo dice Devis Dori, deputato di AVS e presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera.

“Naturalmente auspico che già a settembre possa essere discussa e approvata in Giunta Regolamento, in modo che possa trovare applicazione anche al caso Almasri, estremamente delicato perché coinvolge un sottosegretario alla presidenza del Consiglio e due ministri”, prosegue Dori.