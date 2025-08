agenzia

Roma, 5 ago. “Solidarietà ai ministri, credo per l’ennessima volta c’è un’incongruenza, c’è una volontà di mettere in mezzo ministri come è successo già con il ministro Salvini. Credo che sia oggettivamente una cosa incredibile, speriamo finisca presto”. Lo dice il vicesegretario della Lega e sottosegretario al Welfare, Claudio Durigon.

