Almasri: Foti, ‘solidarietà a Meloni, Piantedosi, Nordio e Mantovano’

Roma, 28 gen. “Sono certo che Giorgia Meloni andrà avanti a testa alta come sempre fatto. Non voglio pensare che questa azione sia una reazione da parte di alcuni giudici per ostacolare l’attuazione di riforme attese da tempo dagli italiani, prima fra tutte quella della giustizia. Attacchi di natura giudiziaria evidenziano, purtroppo, una visione distorta di ciò che dovrebbe essere il fondamento della democrazia. Piena solidarietà al presidente Meloni, ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano a fronte di quello che appare un uso ad orologeria della giustizia”. Così Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr.

