Almasri: Fratoianni, ‘governo venga a dire verità in Parlamento e all’opinione pubblica’

agenzia

Roma, 30 gen. “Avs e tutte le opposizioni chiedono che il governo venga in Parlamento sulla vicenda Almasri, la smettano di scappare dal ministro della giustizia che una responsabilità diretta al ministro dell’ interno che ha addirittura dichiarato che Almasri era un pericolo per la sicurezza nazionale, perché se è così pericoloso allora perché continuano a fare accordi con quegli apparati e con quei personaggi”. Lo afferma Nicola Fratoianni dai microfoni del Tg1