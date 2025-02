Almasri: Fratoianni, ‘Meloni fa retromarcia su Cpi, avverta Salvini’

agenzia

Roma, 11 feb. “Meloni fa il gambero. Il suo silenzio prosegue da 10 giorni, ma intanto veniamo a sapere che inizia a fare qualche passo indietro. Impone al ministro della Giustizia di scrivere alla Corte penale internazionale per scongiurare il conflitto. E fa marcia indietro anche sul disastroso progetto Albania, trasformando in Cpr (gli stessi che ci sono in Italia) i centri che dovevano rappresentare una rivoluzione nella gestione dell’immigrazione. Insomma, avevamo ragione su tutta la linea”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.