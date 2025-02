Almasri: Fratoianni, ‘Meloni in aula, ragione di stato? Per noi non è liberare torturatore’

agenzia

Roma, 3 feb. “Mi associo a nome Avs alla richiesta avanzata da Conte perché la premier Giorgia Meloni venga in aula in Parlamento a rispondere ad alcuni semplici domande”. Così Nicola Fratoianni in aula alla Camera.

“Noi vogliamo sapere perché il governo ha scarcerato Almasri su cui pende il mandato di cattura della Corte penale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Vogliamo sapere se davvero l’ambascita italiana in Olanda non avrebbe avvertito il governo dell’emissione del mandato da parte della Cpi. Vogliamo sapere perché Almasri è stato riportato in Libia con tutti gli onori con volo di Stato. Vogliamo sapere perché se Almasri è un grave pericolo per la sicurezza nazionale sia stato rilasciato invece che tenuto in una prigione italiana.