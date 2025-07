Almasri: Gianassi (Pd), ‘basta reticenze, Nordio dica la verità’

agenzia

Roma, 23 lug. “Il ministro Nordio deve smettere si seguire la strada delle omissioni e delle reticenze e deve dire la verità sul caso Almasri. Il Pd non chiede al ministro dichiarazioni sul procedimento che pende davanti al tribunale dei ministri nel quale è indagato, ma pone una gigantesca questione politica dalla quale Nordio non può scappare a gambe elevate come ha fatto fino ad oggi: si chiede la verità sul caso Almasri”. Lo dichiara il deputato Federico Gianassi, capogruppo Pd in Commissione Giustizia, durante il Question time alla Camera con il ministro Nordio.