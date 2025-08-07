Almasri: Gianassi(Pd), ‘Nordio non scappi e risponda su tutto’

agenzia

Roma, 7 ago. “Davanti alle dichiarazioni di oggi di Nordio, che fa la controfigura di Giorgia Meloni, la questione è molto semplice: Nordio era informato o no? Era informato e ha mentito al Parlamento o la capo di gabinetto decideva tutto senza coinvolgerlo e lui allora non è in grado di gestire il suo Ministero?”. Così il capogruppo del Pd nella commissione giustizia della Camera, Federico Gianassi

“Nordio – aggiunge Gianassi – ha dichiarato che le scelte politiche sul caso Almasri sono state assunte tutte da lui. Bene, e allora conferma di essere stato informato della riunione che si è tenuta già il 19 gennaio, all’ora di pranzo, alla quale hanno partecipato i più alti vertici di governo e la sua capo di gabinetto in relazione alle implicazioni derivanti dall’arresto di Almasri? In Parlamento tutto questo lo ha taciuto”.