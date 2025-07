Almasri: M5S-Pd-Iv, ‘Nordio torni in aula, venga a chiarire quanto omesso a febbraio’**

agenzia

Roma, 1 lug. Movimento 5 Stelle, Pd, Iv hanno chiesto un’informativa urgente al ministro Carlo Nordio sugli sviluppi del caso Almasri. “Chiediamo un’informativa urgente al ministro Nordio perchè riferisca tutte le circostanze che ha omesso di riferire in aula il 5 febbraio scorso. Solo grazie alla memoria del procuratore della Corte penale internazionale che noi sappiamo che il governo italiano sostiene di aver ricevuto richiesta di estradizioni dalla Libia. Peccato che però questa circostanza non sia mai stata riferita in aula da Nordio”, dice Valentina D’Orso dei 5 Stelle in aula. “State trasformando l’Italia in uno stato canaglia”, aggiunge.