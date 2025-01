Almasri: Magi, ‘attacchi destra a Lo Voi strategia distrazione di massa’

agenzia

Roma, 30 gen. “E’ incredibile come il centrodestra stia cercando di sviare l’attenzione dalla vicenda Almasri mettendo in campo una strategia di distrazione di massa e inventando un caso contro il Procuratore Lo Voi. Tecniche da basso impero per nascondere la magagna di aver riaccompagnato con un volo di Stato un pericoloso torturatore libico in un vergognoso scambio sul controllo delle partenze dalla Libia. Una distorsione totale della realtà che dimostra come il governo sia in imbarazzo per essere sotto il ricatto della Libia. Ed ecco perchè sta letteralmente scappando dal Parlamento”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.