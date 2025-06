Almasri: Magi, ‘Meloni e Nordio hanno mentito al Parlamento’

agenzia

Roma, 28 giu “La procura della Corte Penale internazionale smonta il castello di menzogne costruito dal Ministro Nordio sul caso Almasri. Ed è gravissimo che il guardasigilli del governo Meloni abbia mentito nell’aula del parlamento e quindi davanti al Paese”. Lo dice Riccardo Magi.

“Nordio in particolare è riuscito a trasformare l’Italia in uno Stato-canaglietta che attacca un organo di giustizia sovranazionale come la CPI, mentre invece tutti i dubbi che avevano le opposizioni nel chiederne la sfiducia sono confermati: il ministro sapeva benissimo che spettava solo alla Corte valutare la necessità dell’arresto di una persona gravemente indiziata e a lui darne esecuzione, invece ha ostacolato l’attività della Corte -aggiunge il segretario di Più Europa-. E il Governo ha mentito agli italiani dicendo che non sapeva chi fosse quel cittadino libico. Palazzo Chigi non poteva non sapere e ha messo in pratica una colpevole corresponsabilità nel rilascio di quel macellaio, con tanto di accompagnamento a casa con aereo di Stato”.

