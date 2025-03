Almasri: mercoledì mattina voto sfiducia Nordio alla Camera

agenzia

Roma, 24 mar. Mercoledì mattina è fissato il voto alla Camera sulla mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. E’ passato un mese esatto dalla discussione generale sulla mozione presentata da Pd, M5S, Avs, Iv e Più Europa dopo la vicenda del torturatore libico Almasri: arrestato, rilasciato e riportato con volo di Stato in Libia.

A un mese di distanza, l’attenzione mediatica sul caso è inevitabilmente calata ma le opposizioni si apprestano a ribadire la sfiducia al Guardasigilli per “la liberazione di un omicida, torturatore e stupratore come Almasri”, una “pagina oscura della storia repubblicana di cui anche lei, ministro Nordio, è responsabile”, aveva detto in aula in discussione generale Federico Giannassi del Pd.