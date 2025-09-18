Almasri: Nordio, ‘questione politica ma ora parola a Camera come prevede Carta’

agenzia

Roma, 18 set. “Non sono informato” degli esiti della riunione della Giunta delle Autorizzazioni della Camera di questa mattina, “quello che mi occupava fino ad un attimo fa era la riforma costituzionale che è stata approvata. L’iter parlamentare costituzionale prevede che dopo la pronuncia del Tribunale dei ministri si pronunci il Parlamento, la garanzia data dalla Costituzione è data alle cariche ministeriali, non è una garanzia data ad personam come la vecchia immunità, quindi non è nemmeno rinunciabile. Sin dagli inizi quello che era un problema politico, che poteva essere criticato in Parlamento con le ragioni che l’opposizione riteneva di avere, è stato trasformato in un iter processale”, che “prevede che l’ultima parola spetti al Parlamento”. Lo afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo ai giornalisti.

“Quindi è tutto secondo la Costituzione, spero -aggiunge il Guardasigilli- che nessuno esca con le solite favole vuote che ci si difende dal processo e non nel processo, perchè, ripeto, è la Costituzione che garantisce la carica e rende irrinunciabile questa sorta di immunità, anche volendo io non potrei rinunciare a questa garanzia costituzionale. Affrontiamo la procedura finale del Parlamento come prevede la Costituzione”.