Almasri: opposizioni non mollano, al lavoro su informativa Meloni in aula

Roma, 5 feb Una “ricostruzione completamente sbagliata”. A informativa sul caso Almasri chiusa, alla buvette Elly Schlein non nasconde tutta la sua insoddisfazione per parole dei ministri Piantedosi e (soprattutto) Nordio alla Camera. Una delusione, già peraltro emersa negli interventi in aula, che la segretaria del Pd a fine seduta condivide anche con gli altri leader delle opposizioni che incrocia.

Le opposizioni, in sostanza, non mollano. E sono pronte a dare ulteriore battaglia sul caso Almasri. L’ipotesi, su cui si stanno confrontando i veri Gruppi, è quella di insistere a richiamare alle sue responsabilità la presidente del Consiglio. La via potrebbe essere quella di una richiesta di informativa urgente, destinataria Giorgia Meloni, da presentare in maniera formale da parte di tutti i Gruppi di opposizione, sin qui compatti sulla vicenda Almasri.