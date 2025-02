Almasri: opposizioni ribadiscono, ‘Meloni in aula’**

agenzia

Roma, 5 feb. Le opposizioni tornano a chiedere che la premier Giorgia Meloni riferisca in Parlamento sul caso Almasri. “Le informative di Nordio e Piantedosi sono state del tutto insoddisfacenti, hanno dato risposte non esaustive anzi con due linee in contraddizione tra loro. Ma entrambi hanno chiamato in causa la sicurezza nazionale e il ruolo della presidente del Consiglio, per questo ribadiamo la richiesta di un’informativa urgente della premier Giorgia Meloni. Oggi nei banchi del governo pieni mancava solo lei”, ha detto la capogruppo Pd, Chiara Braga, in aula.